Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю
Дата проведения министерских переговоров, скорее всего, также будет сдвинута
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Трехсторонние технические консультации по газу, которые должны были состоятся в эту пятницу, 29 ноября, в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Об этом сообщил источник в Европейской комиссии.
Переговоры экспертов из России, Украины и ЕС должны были предшествовать министерской встрече, однако теперь и она, скорее всего, будет перенесена. Стороны просто не успеют подготовиться к проведению мероприятия, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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