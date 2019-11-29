2019-11-29T18:57:39+03:00
Политика

Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю

Дата проведения министерских переговоров, скорее всего, также будет сдвинута
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трехсторонние технические консультации по газу, которые должны были состоятся в эту пятницу, 29 ноября, в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Об этом сообщил источник в Европейской комиссии.

Переговоры экспертов из России, Украины и ЕС должны были предшествовать министерской встрече, однако теперь и она, скорее всего, будет перенесена. Стороны просто не успеют подготовиться к проведению мероприятия, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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