Турецкого посла заставят объясниться за слова Эрдогана о мозге Макрона

СЕГОДНЯ 21:07 2019-11-29T21:24:20+03:00

Президент ближневосточной республики сильно оскорбил своего коллегу из Европы

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Министерство иностранных дел Франции вызвало к себе посла Турции. Дипломату предстоит объясниться за недавнее поведение президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который резко высказался в адрес своего коллеги Эммануэля Макрона.

Сайт kp.ru писал, что он предложил главе государства проверить свой мозг, поскольку тот, весьма вероятно, уже "умер". Именно так Эрдоган объяснил позицию Макрона, согласно которой "смерть НАТО" уже наступила.

"Давайте проясним, это не заявление, это оскорбление...Посол будет вызван в министерство для объяснений ", - цитирует France 24 представителя Елисейского дворца.

В администрации президента Франции подчеркнули, что это "последний эксцесс" турецкого лидера.

К слову, ранее Макрона уже критиковали за его высказывание о НАТО. Французского лидера осудила канцлер Германии Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746934" frameborder="0"></iframe> Макрон, твой мозг умер!.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона за его резкие слова о "смерти НАТО"

ИСТОЧНИК KP.RU