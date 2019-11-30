Сапоги Наполеона продали на аукционе в Париже за 117 тысяч евро

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-30T08:13:34+03:00

Эксперты рассказали, что эту обувь Бонапарт носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены

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Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 тысяч евро (8,2 млн рублей). Об этом сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.

Эту обувь Наполеон носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. К слову, изначально стоимость сапог была оценена в 50 – 80 тысяч евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU