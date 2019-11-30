2019-11-30T08:39:45+03:00
Политика

"Ждет непростая зима": В Госдуме прокомментировали отказ Украины от российского газа

Депутат Валерий Селезнев подчеркнул, что подобное решение с украинской стороны может быть попыткой показать ЕС, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал планы украинской партии «Европейская солидарность» внести в Раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у РФ.

- Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог, - отметил Селезнев.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Apple меняет систему обозначения спорных границ из-за Крыма
Сапоги Наполеона продали на аукционе в Париже за 117 тысяч евро
"Смертоносное оружие": В США восхитились российской винтовкой
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
На Украине заявили о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
В работе Twitter произошел сбой
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в сожжении лесов Амазонии
Мадуро заявил о мобилизации армии из-за провокаций Колумбии и США
Напавший на прохожих в Лондоне мужчина был судим за терроризм
Экономия превыше всего: мэр мексиканского города пересадит полицию и коммунальщиков на пикапы Tesla
Канадец угнал пожарную машину и пытался задавить прохожих
"Фантастическую четверку" пополнит самый мощный персонаж Marvel
На парижском вокзале нашли сумку с бомбой
Украина назвала условия прямых поставок газа из России
Два человека погибли в результате теракта в Лондоне
В Рио-де-Жанейро вооруженный преступник захватил пятерых заложников в баре
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
Без еды и воды: в Великобритании задержали судно с россиянами на борту
Умилительное видео с детенышем панды сняли в Берлинском зоопарке
Красная карточка: Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу
Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании суда по МН17
Турецкого посла заставят объясниться за слова Эрдогана о мозге Макрона
Посольство России рекомендовало избегать туристических мест в Лондоне
Новак ответил на предложение Украины отдать долг по арбитражу газом
Роскомнадзор о списке сайтов с фейками: претензий к СМИ нет
МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"
"Нафтогаз" рассказал о прогрессе в переговорах с Россией по газу
Московских таксистов оставили без насвая