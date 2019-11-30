"Ждет непростая зима": В Госдуме прокомментировали отказ Украины от российского газа
Депутат Валерий Селезнев подчеркнул, что подобное решение с украинской стороны может быть попыткой показать ЕС, «насколько Украине тяжело в переговорах с Россией»
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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал планы украинской партии «Европейская солидарность» внести в Раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у РФ.
- Наверно, с точки зрения украинской стороны это выглядит логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа. Но они должны понимать, что это не те методы, которые улучшают диалог, - отметил Селезнев.
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ИСТОЧНИК KP.RU