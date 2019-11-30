В Сети появились первые фото с места крушения вертолета в Краснодарском крае
В Интернете опубликованы первые фотографии с места крушения вертолета у Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Сообщается, что вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся.
Пилот разбившегося под Абрау-Дюрсо вертолета погибФото: Предоставлено очевидцами
По словам мэра Новороссийска, информации о других жертвах пока нетФото: Предоставлено очевидцами
По словам мэра Новороссийска, информации о жертвах пока нет. Владелец вертолета пока не установлен. Известно, что вертолет марки Robinson 66 принадлежал ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо".
Данный вертолет вмещает до пяти человек.
По последней информации, пилот разбившегося под Абрау-Дюрсо авиасудна, Юрий Королев, погиб, сообщили KP.RU собственные источники.
Крушение произошло в субботу, 30 ноября, около 10:00 по Москве. После падения вертолет загорелся. В настоящее время огонь полностью ликвидирован.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре в Саратовской области произошло ЧП. Недалеко от областного центра, в поселке Соколовый недалеко от учебной авиационной базы, упал вертолет. Сразу после ЧП воздушное судно загорелось. В результате инцидент никто не пострадал.
В Краснодарском крае разбился вертолет.
ИСТОЧНИК KP.RU