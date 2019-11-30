Турецкий адмирал раскритиковал идею «интернационализировать Арктику»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-30T12:30:29+03:00

Об этом военно-морской эксперт Джем Гюрдениз заявил в интервью «КП»

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Как рассказал в эксклюзивном интервью «КП» полный контр-адмирал ВМФ Турции в отставке Джем Гюрдениз, призывы Запада «интернационализировать Арктику» (то есть по сути отобрать у России её приполярный сектор) являются контрпродуктивными:

— Если эти воды станут «международными», то противостояние различных игроков может повлечь не только военные, но и экологические риски для региона, — полагает собеседник «КП». — Я считаю российские требования (о принадлежности России арктического шельфа исходя из Конвенции ООН по морскому праву) вполне логичными и резонными.

В то же время, по словам Джема Гюрдениза, «этим регионом следует управлять мудро, на трезвую голову — малейшее неправильное движение может повлечь колоссальные изменения климата».

Полную версию интервью с турецким военно-морским экспертом читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU