"Честная позиция": Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из РФ

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-30T13:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Незалежная готова обсуждать условия прямых поставок газа из РФ.

- Мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что РФ ставит такое условие, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору, - отметил Оржель.

Однако украинский министр исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU