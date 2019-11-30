"Честная позиция": Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из РФ
Алексей Оржель исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене"
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Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Незалежная готова обсуждать условия прямых поставок газа из РФ.
- Мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что РФ ставит такое условие, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору, - отметил Оржель.
Однако украинский министр исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене".
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ИСТОЧНИК KP.RU