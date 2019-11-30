2019-11-30T14:53:36+03:00
Общество

В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что россиян среди пострадавших в Гааге нет

Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что россиян среди пострадавших в Гааге нетВ посольстве РФ в Нидерландах заявили, что россиян среди пострадавших в Гааге нетФото: Кадр видео
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Пресс-атташе посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина сообщила, что среди пострадавших от нападения с ножом в городе Гаага, предварительно, нет россиян.

Ранее сообщалось, что местная полиция продолжает поиски подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц Гааги.

- На данный момент среди пострадавших российских граждан нет, - отметила Гридина.

.Напомним, в результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.

На данный момент мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге. ЧП произошло в центре города. Правоохранители после инцидента распространили сообщение о розыске нападавшего. Они описали его как мужчину в возрасте 45-50 лет, отметив, что он североафриканского происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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