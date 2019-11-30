Футболисты сборной России матчем против Бельгии откроют чемпионат Европы 2020

СЕГОДНЯ 21:07 2019-11-30T21:07:50+03:00

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В субботу, 30 ноября, в румынском городе Бухарест прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Два матча этих соревнований следующим летом наша команда точно проведет в Санкт-Петербурге. Третий, уже известно - в датском Копенгагене против тамошней сборной.

Вообще, состав нашей группы С был известен на три четверти - вместе с нами точно сыграют Бельгия и Дания. А по итогам жребия в столице Румынии четвертым коллективом стала сборная Финляндии по футболу. Эта команда впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы, пробившись напрямую через отборочный турнир.

После того, как были объявлены составы всех групп, то и стало известно расписание матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Россия - Бельгия. 13 июня. Санкт-Петербург.

Россия - Финляндия. 17 июня. Санкт-Петербург.

Дания - Россия. 22 июня. Копенгаген.

Первые два поединка у нас - дома, а третий - против команды Дании в гостях.

ИСТОЧНИК KP.RU