2019-11-30T21:52:08+03:00
Политика

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор из-за раскола на Украине

Ранее Элладская православная церквь признала право Варфоломея на автокефалию ПЦУ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Патриарх Константинопольский ВарфоломейПатриарх Константинопольский ВарфоломейФото: REUTERS
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После признания права Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) четыре митрополита Элладской (Греческой) православной церкви написали открытое письмо с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения раскола в незалежной и в православии.

В тексте письма говорится, что епископы и предстоятели церквей должны нести ответственность «перед Богом за то, чтобы поддерживать и никоим образом не вмешиваться в каноническое экклезиологическое и литургическое единство церкви», их обязанностями является «сохранение, а не нарушение» этого единства церкви.

Письмо подписали четыре митрополита, которые ранее выступали против признания автокефалии созданной раскольниками церкви на Украине. Среди них Дриинупольский и Коницийский Андреас, Кифирский Серафим, Пирейский Серафим, Этолийский Космас.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 октября Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря прошлого года на называемом «объединительном соборе» было объявлено о создании не подчиняющейся Московскому патриархату Православной церкви Украины. В начале этого года в Стамбуле Варфоломей вручил томос об автокефалии предстателю ПЦУ митрополиту Епифанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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