2019-11-30T22:11:54+03:00
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в результате теракта в Лондоне

Ранее два человека скончались от ножевых ранений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врачи сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в результате теракта в ЛондонеВрачи сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в результате теракта в ЛондонеФото: REUTERS
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Руководитель Национальной системы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс сообщил об улучшении состояния одного из пострадавших в результате нападения террориста с ножом на Лондонском мосту.

«Мы рады сообщить, что состояние пациента, который получил критическое ранение во время ужасных событий на Лондонском мосту вчера, улучшилось», - сказано в заявлении Стивенса.

В больницах остаются еще один мужчина и две женщины, о состоянии которых не сообщается.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Приехавшие на место происшествия правоохранительные органы застрелили злоумышленника. Пострадали шестеро человек, двое из них позже скончались, остальные остаются в больнице.

Полиция назвала произошедшие терактом. Убийцей оказался судимый за участие в террористической деятельности, освобожденный из-под стражи около года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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