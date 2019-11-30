Врачи сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в результате теракта в Лондоне
Руководитель Национальной системы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс сообщил об улучшении состояния одного из пострадавших в результате нападения террориста с ножом на Лондонском мосту.
«Мы рады сообщить, что состояние пациента, который получил критическое ранение во время ужасных событий на Лондонском мосту вчера, улучшилось», - сказано в заявлении Стивенса.
В больницах остаются еще один мужчина и две женщины, о состоянии которых не сообщается.
Напомним, в пятницу, 29 ноября, мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Приехавшие на место происшествия правоохранительные органы застрелили злоумышленника. Пострадали шестеро человек, двое из них позже скончались, остальные остаются в больнице.
Полиция назвала произошедшие терактом. Убийцей оказался судимый за участие в террористической деятельности, освобожденный из-под стражи около года назад.
ИСТОЧНИК KP.RU