2019-11-30T22:32:34+03:00
Происшествия

Россиянка попала в тайскую тюрьму из-за укуса обезьяны

Девушка рассказала, как в тайской тюрьме заключенных пытаются «принизить»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиянка попала в тайскую тюрьму из-за укуса обезьяныРоссиянка попала в тайскую тюрьму из-за укуса обезьяныФото: Энни ВАТУТИНА
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Россиянка Валентина Андреева была задержана полицией Таиланда и просидела в тюрьме два дня из-за покупки в аптеке запрещенного в стране препарата.

Девушку освободили, хотя, по ее словам, она должна была до сих пор ждать суда в заключении. «Когда находилась в тюрьме, я пыталась связаться с консулом, ходила с этой просьбой к начальнице», - передает слова россиянки издания 78.ru.

Как сообщает Андреева, в тюрьме ее пытались «сделать более послушной» и «принизить». Она заявила, что к начальству нужно заходить, даже «заползать», только на коленях. «Такого унижения я еще никогда не испытывала», - отметила Андреева.

Девушка сообщила, что была задержана после того, как купила лекарство, которое в Таиланде считается запрещенным. Препарат понадобился ей после укуса обезьяны в контактном зоопарке.

Россиянка освобождена под залог и должна ждать решение суда.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что сейчас многие туристы в Таиланде жалуются на укусы обезьян. В таких случаях рекомендуют немедленно звонить в страховую компанию, которая должна помочь в кратчайшие сроки организовать лечение против бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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