У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

СЕГОДНЯ 03:43 2019-12-01T03:43:18+03:00

Данных о пострадавших пока не поступало Фото: REUTERS

Подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по мск

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Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло к югу от берегов республики Фиджи. Информацию предоставили сейсмологи Геологической службы Соединенных Штатов (USGS).

Первые подземные толчки зафиксировали в субботу, 30 ноября, в 19:52 UTC (22:52 мск).Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине около 608 километров, сообщается на сайте службы.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Албании. По последним данным, погибли 50 человек, несколько сотен местных жителей пострадали. Граждан России среди них нет.

Многие дома, машины и объекты инфраструктуры серьезно повреждены или полностью разрушены. Власти лишь накануне завершили масштабную поисково-спасательную операцию. Точный ущерб еще подсчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU