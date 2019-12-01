У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло к югу от берегов республики Фиджи. Информацию предоставили сейсмологи Геологической службы Соединенных Штатов (USGS).
Первые подземные толчки зафиксировали в субботу, 30 ноября, в 19:52 UTC (22:52 мск).Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине около 608 километров, сообщается на сайте службы.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Албании. По последним данным, погибли 50 человек, несколько сотен местных жителей пострадали. Граждан России среди них нет.
Многие дома, машины и объекты инфраструктуры серьезно повреждены или полностью разрушены. Власти лишь накануне завершили масштабную поисково-спасательную операцию. Точный ущерб еще подсчитывается.
ИСТОЧНИК KP.RU