Мощное землетрясение в Албании разрушило дома: пять человек погибли, более 150 пострадали
В ночь на вторник, 26 ноября, на территории прибрежной части Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Дуррес и столицы республики Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Колебания ощутили на себе даже жители южных провинций Италии.
Подземные толчки произошло ночью во вторник, 26 ноябряФото: REUTERS
На настоящий момент известно о пяти погибших и около 150 пострадавших. Эти цифры, согласно данным портала Factor, будут увеличиваться. Некоторые местные жители до сих пор числятся пропавшими, и разбор завалов продолжается. Сразу в ряде городов Албании разрушены жилые здания, в том числе семиэтажный отель.
Подземные колебания ощущались вдоль всего побережьяФото: REUTERS
Из-под обломков уже спасли несколько десятков человек, среди которых есть дети. Россиян среди пострадавших и погибших, по данным посольства РФ в Албании, нет.
Пострадавших на настоящий момент около 150Фото: REUTERS
"На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники роспосольства также не пострадали", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Это уже второе разрушительное землетрясение в Албании за последние два месяцаФото: REUTERS
Сайт kp.ru писал, что это уже второе разрушительное землетрясение за последние два месяца. В конце сентября Албании также был нанесен серьезный ущерб.
В Албании сотни человек пострадали в результате землетрясения.Сильные подземные толчки ощущались в столице страны, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. Разрушены здания, ведется разбор завалов
ИСТОЧНИК KP.RU