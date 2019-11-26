Мощное землетрясение в Албании разрушило дома: пять человек погибли, более 150 пострадали

В ночь на вторник, 26 ноября, на территории прибрежной части Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Дуррес и столицы республики Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Колебания ощутили на себе даже жители южных провинций Италии.

Подземные толчки произошло ночью во вторник, 26 ноябряФото: REUTERS

На настоящий момент известно о пяти погибших и около 150 пострадавших. Эти цифры, согласно данным портала Factor, будут увеличиваться. Некоторые местные жители до сих пор числятся пропавшими, и разбор завалов продолжается. Сразу в ряде городов Албании разрушены жилые здания, в том числе семиэтажный отель.

Подземные колебания ощущались вдоль всего побережьяФото: REUTERS

Из-под обломков уже спасли несколько десятков человек, среди которых есть дети. Россиян среди пострадавших и погибших, по данным посольства РФ в Албании, нет.

Пострадавших на настоящий момент около 150Фото: REUTERS

"На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники роспосольства также не пострадали", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Это уже второе разрушительное землетрясение в Албании за последние два месяцаФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что это уже второе разрушительное землетрясение за последние два месяца. В конце сентября Албании также был нанесен серьезный ущерб.