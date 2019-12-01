2019-12-01T05:43:59+03:00
Происшествия

Четверо полицейских погибли при перестрелке с наркокартелем в Мексике

Участники преступной группировки скрылись с места преступления, прикрываясь заложниками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Боевики обстреляли государственные учрежденияБоевики обстреляли государственные учрежденияФото: REUTERS
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Члены Северо-Восточного наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон мексиканского штата Коауила и устроили перестрелку с полицией. По словам очевидцев, боевики прибыли в город на семи бронированных автомобилях и открыли огонь по государственным учреждениям.

В результате нападения погибли четверо полицейских, еще шесть человек пострадали. Сами правоохранители ликвидировали семерых вооруженных людей. Личности троих из них до сих пор не установлены.

Боевики покинули город, прикрываясь несколькими мирными жителями, в том числе несовершеннолетними. Четверых из них уже обнаружили. О судьбе одного взрослого и ребенка до сих пор ничего неизвестно, передает издания Milenio.

Сайт kp.ru писал, что мексиканские наркокартели регулярно устраивают перестрелки, в большинстве случаев, между друг другом. Правительство уже много лет пытается взять ситуацию под контроль, но пока безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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