Жертвами двух перестрелок в Мексике стали девять человек

СЕГОДНЯ 00:28 2019-06-12T00:48:06+03:00

С начала 2006 года «нарковойны» в Мексике унесли жизни десятков тысяч людей Фото: REUTERS

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В результате двух перестрелок в граничащем с Соединенными Штатами мексиканском штате Сонора были убиты как минимум девять человек, сообщает издание Excelsior со ссылкой на прокуратуру штата.

Одна перестрелка произошла в городе Агуа-Приета, где погибли пять человек, вторая – в расположенном неподалеку городе Нако, там жертвами стали четыре человека. Полиция считает, что стрельбу устроили конкурирующие банды наркоторговцев, борющихся за контроль над контрабандой кокаина в США.

На месте перестрелок сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела убитых и брошенные автомобили со следами пуль, а также оружие и бронежилеты. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, волна насилия захлестнула Мексику в 2006 году – после того, как президент Фелипе Кальдерон объявил войну организованной преступности и наркомафии, с тех пор «нарковойны» унесли десятки тысяч человеческих жизней. Правительство страны предпринимает чрезвычайные меры, но, как показала практика, не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан.

К слову, как писал сайт kp.ru, в марте мексиканские военные ликвидировали шестерых бандитов из местного наркокартеля. А перед этим на границе Мексики и США был обнаружен подземный тоннель, по которому контрабандисты переправляли наркотики из штата Сонора в Аризону.

ИСТОЧНИК KP.RU