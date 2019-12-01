2019-12-01T06:03:20+03:00
Общество

Ученые выяснили, кем работают самые "живучие" россияне

Оказалось, что у космонавтов ниже всего риск умереть от травм или болезней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Риск смерти космонавтов ниже, чем у среднестатистического российского мужчиныРиск смерти космонавтов ниже, чем у среднестатистического российского мужчиныФото: пресс-служба Роскосмоса
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Риск смерти космонавтов от болезней и травм на 60% ниже в сравнении со среднестатистическими мужчинами в России. К такому выводу пришли наши ученые.

Специалисты Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН сравнили сведения о советских и российских космонавтах с данными остального мужского населения страны по стандартизированного коэффициенту смертности.

Оказалось, что опыт полетов на орбиту значительно снижает риски смертности, даже несмотря на все неблагоприятные последствия таких космических "прогулок". Аналогичное исследование американских экспертов дало те же самые результаты.

Сами ученые связывают такой результат с жестким отбором космонавтов в отряд. Всех кандидатов тщательно проверяют по медицинским показателям, а потом им приходится постоянно поддерживать себя в форме.

Если сравнивать космонавтов, только со спортсменами, то достоверных различий в уровнях смертности от травм и болезней не выявлено. Разве что у атлетов немного хуже обстоят дела с сердечно-сосудистой системой, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее Минтруд России назвал самые востребованные в нашей стране профессии. Оказалось, что чаще всего искали учителей, педагогов и сборщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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