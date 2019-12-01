2019-12-01T06:36:33+03:00
Происшествия

При крушении самолета в Южной Дакоте погибли девять человек

Выжившие в авиакатастрофе люди доставлены в больницу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Pilatus PC-12Самолет Pilatus PC-12Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Южная Дакота потерпел крушение одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12.

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября, недалеко в районе города Чемберлен. Воздушное судно рухнуло на землю вскоре после того, как покинул местный аэропорт. Предполагается, что причиной падения стала штормовая погода.

На борту самолета, предварительно, находились 12 человек. Девять из них, в том числе двое детей и пилот, погибли. Выжившие доставлены в больницу.

Три человека выжили в авиакатастрофе

Три человека выжили в авиакатастрофе

"Героические действия сотрудников экстренных служб по спасению выживших в экстремальных погодных условиях должно быть высоко оценены", - цитирует NBC представителя Федеральной авиационной службы США.

Телеканал уточняет, что самолет направлялся в аэропорт Айдахо. Место, где он разбился, находилось в зоне штормового предупреждения - с неба обильно валил снег.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Новой Зеландии. Пилот погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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