2019-12-01T11:00:01+03:00
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» по телемосту 2 декабря

За последующие 30 лет китайский рынок получит не менее одного триллиона кубометров газа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту 2 декабряПутин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту 2 декабряФото: REUTERS
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В понедельник, 2 декабря, с помощью телемоста состоится торжественная церемония открытия магистрального газопровода «Сила Сибири». В церемонии примут участие президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Как и планировалось, мы ожидаем, что телемост состоится и "Сила Сибири" заработает, газ пойдет в Китай», - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такие трансрегиональные проекты способствуют развитию многих регионов страны за счет предоставления дополнительных инфраструктуры и рабочих мест. По словам Пескова, реализация проекта «очень важна» и для тех стран, которые собираются стать покупателями газа.

Напомним, в начале сентября председатель правления «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил, что первые поставки топлива должны стартовать уже 1 декабря. По его словам, за последующие 30 лет китайский рынок получит не менее одного триллиона кубометров газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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