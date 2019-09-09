Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-09T14:57:13+03:00

За 30 лет планируется поставить в Китай один триллион кубометров российского топлива

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Главу государства проинформировали о подготовке к осенне-зимнему периметру и рассказали о скором запуске ведущего в Китай газопровода "Сила Сибири".

Ожидается, что первые поставки топлива стартуют уже 1 декабря 2019 года. За последующие 30 лет китайский рынок получит не менее одного триллиона кубометров газа

"Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру", - приводятся слова Миллера на сайте Кремля.

Председатель правления компании подчеркнул, что сейчас стороны изучают возможности поставки газа и по другим маршрутам, включая западный и дальневосточный. На это Путин поручил учитывать ресурсы Иркутской области, Красноярского края и Ямала с поставками через Монголию.

Сайт kp.ru писал, что пропускная способность "Силы Сибири" составит 38 млрд кубометров газа в год. Этот показатель может быть увеличен при необходимости поставок большего объема топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU