Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Главу государства проинформировали о подготовке к осенне-зимнему периметру и рассказали о скором запуске ведущего в Китай газопровода "Сила Сибири".
Ожидается, что первые поставки топлива стартуют уже 1 декабря 2019 года. За последующие 30 лет китайский рынок получит не менее одного триллиона кубометров газа
"Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру", - приводятся слова Миллера на сайте Кремля.
Председатель правления компании подчеркнул, что сейчас стороны изучают возможности поставки газа и по другим маршрутам, включая западный и дальневосточный. На это Путин поручил учитывать ресурсы Иркутской области, Красноярского края и Ямала с поставками через Монголию.
Сайт kp.ru писал, что пропускная способность "Силы Сибири" составит 38 млрд кубометров газа в год. Этот показатель может быть увеличен при необходимости поставок большего объема топлива.
ИСТОЧНИК KP.RU