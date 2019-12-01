2019-12-01T12:57:07+03:00
Происшествия

УМВД: число погибших возросло до 19 человек в аварии в Забайкалье

Среди погибших - двое детей и водитель [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Авария в Забайкалье: туристический автобус упал с моста в рекуАвария в Забайкалье: туристический автобус упал с моста в рекуФото: СОЦСЕТИ
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При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек, сообщает УМВД по региону.

Туристический автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнга. Внутри находилось 44 пассажира. Причиной ДТП стало лопнувшее переднее колесо. В данный момент проводится операция по спасению выживших людей из-под обломков.

Операция затруднялась тем, что лёд реки, который треснул от падения автобуса, не выдерживал тяжеловесной техники спасательных служб. Автобус поднимали с помощью крана. Спасение осложнялось также и тем, что автобус, в котором оставались выжившие, лежал на крыше, и мог уйти под воду от любого неосторожного вмешательства.

В ходе спасательной операции на место ДТП прибыли 30 человек личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники. К эвакуации пострадавших привлечена санитарная авиация.

По предварительным данным, двое из погибших - дети в возрасте четырёх и пяти лет.

Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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