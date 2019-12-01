2019-12-01T15:13:02+03:00
Политика

"Вражда с Россией не в интересах Украины": Пушков прокомментировал совет Кравчука Зеленскому

Ранее экс-президент Незалежной рассказал, как следует себя вести действующему главе страны во время встречи в "Нормандском формате"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука в адрес действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского. Экс-политик дал украинскому главе, как себя нужно вести во время встречи в "Нормандском формате": всеми способами защищать Украину.

- Защищать интересы страны можно по-разному. Можно как Порошенко, потерявший Донбасс и разругавшийся с Россией. Оценку такой «защите» дали избиратели, провалив его на выборах, - отметил Пушков в своем Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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