Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

СЕГОДНЯ 03:21 2019-12-01T03:21:41+03:00

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Первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления действующему главе государства Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Сайт kp.ru писал, что саммит состоится 9 декабря в Елисейском дворце. Главными участниками мероприятия станут президенты четырех стран - России, Украины, Франции и Германии.

"Я бы посоветовал так: защищать Украину", - начал свою речь Кравчук.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU