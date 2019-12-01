Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Леонид Кравчук рекомендовал главе государства, прежде всего, защищать интересы народа
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Первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления действующему главе государства Владимиру Зеленскому в преддверии переговоров в "нормандском формате" в Париже.
Сайт kp.ru писал, что саммит состоится 9 декабря в Елисейском дворце. Главными участниками мероприятия станут президенты четырех стран - России, Украины, Франции и Германии.
"Я бы посоветовал так: защищать Украину", - начал свою речь Кравчук.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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