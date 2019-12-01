Песков: в Кремле ожидают, что "нормандский саммит" поможет найти развязки конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-01T17:08:35+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на то, что "нормандский саммит" поможет найти развязки конфликта в Донбассе, а не заведет ситуацию в тупик. Мероприятие состоится в понедельник, 9 декабря.

- Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки, - отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первый президент Украины дал совет действующему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому перед встречей с российским главой Владимиром Путиным на "нормандском саммите". Леонид Кравчук рекомендовал главе государства, прежде всего, защищать интересы народа. Саммит состоится 9 декабря в Елисейском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU