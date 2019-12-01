В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция "Контейнер"

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-01T17:35:50+03:00

Эксперт заявил, что теперь военные смогут наблюдать возможные удары противника в режиме реального времени

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Первая радиолокационная станция "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.

Командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что теперь военнослужащие могут наблюдать возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU