В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция "Контейнер"
Эксперт заявил, что теперь военные смогут наблюдать возможные удары противника в режиме реального времени
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Первая радиолокационная станция "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что теперь военнослужащие могут наблюдать возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU