Пауэрлифтер Кокляев заявил о пропаже боксерских перчаток после "боя года" с Емельяненко
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Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил о пропаже своих боксерских перчаток, в которых он выступал против боксера Александра Емельяненко в бое года.
- Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя? Пожалуйста, отзовитесь. Верните их, - обратился Кокляев к аудитории в своих соцсетях.
Напомним, поединок состоялся в ночь на 30 ноября в Москве и закончился бойца Александра Емельяненко. Последний отправил стронгмена в нокаут в первом раунде.
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ИСТОЧНИК KP.RU