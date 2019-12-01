В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-01T18:52:18+03:00

В акциях протеста приняли участие около 500 человек

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Японские СМИ пишут, что в Токио прошли митинги за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов.

В акциях протеста приняли участие около 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий.

Сообщается, что губернатор самой северной префектуры Хоккайдо также принял участие в митинге.

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ИСТОЧНИК KP.RU