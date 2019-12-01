В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы
В акциях протеста приняли участие около 500 человек
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Японские СМИ пишут, что в Токио прошли митинги за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов.
В акциях протеста приняли участие около 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий.
Сообщается, что губернатор самой северной префектуры Хоккайдо также принял участие в митинге.
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ИСТОЧНИК KP.RU