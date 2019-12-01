Набиуллина озвучила основные причины укрепления рубля
По данным экспертов, с начала текущего года валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
Эксперты сообщают, что с начала текущего года валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.
- Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, - отметила глава ЦБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU