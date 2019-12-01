"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины

СЕГОДНЯ 21:17 2019-12-01T21:17:54+03:00

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Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко раскритиковал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

- Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что "мы один народ", — перечитывайте Володиных, - обрушился с критикой в соцсетях Аваков.

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ИСТОЧНИК KP.RU