"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД назвал себя "русскоязычным украинским националистом"
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Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко раскритиковал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
- Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что "мы один народ", — перечитывайте Володиных, - обрушился с критикой в соцсетях Аваков.
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ИСТОЧНИК KP.RU