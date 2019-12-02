В Сан-Паулу девять участников вечеринки погибли в давке из-за полицейской погони

СЕГОДНЯ 00:20 2019-12-02T00:21:41+03:00

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Девять человек погибли в давке во время полицейской погони в Сан-Паулу. На вечеринку в этом бразильском городе собралось почти пять тысяч человек. Смешаться в толпе планировали двое преступников, которые пытались скрыться от полицейских на своем мотоцикле. Чтоб задержать нарушителей сотрудники полиции выстрелили в них резиновыми пулями. А когда они применили химические средства, среди участников вечеринки началась паника. Пытаясь выбраться, бразильцы затоптали девять человек – они погибли, как сообщает Reuters.

Еще семь человек пострадали, их с вечеринки доставили в больницу с различными травмами. Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа объявил о расследовании, чтобы выяснить, что произошло. Известно, что в спецоперации принимали участие 38 полицейских, они преследовали нарушителей на 14 патрульных машинах.

Ни один из подозреваемых, которых преследовали полицейские, задержан не был.

В 2018 году в Италии во время давки на вечеринке погибли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU