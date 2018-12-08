На молодежной дискотеке в Италии погибли шесть человек и 59 пострадали из-за шутки с газовым баллончиком

Трагедия случилась на многолюдной популярной дискотеке «Коринальдо» возле Анконы. В давке погибли шесть человек: пять подростков 14 -16 лет - три девушки и два парня, а также мама одной из девочек 39 лет, которая сопровождала дочку. Раненых и пострадавших в давке — 59 человек.

А все случилось из-за глупой шутки: около часа ночи кто-то решил то ли пошутить, то ли попугать соседей. Подробности произошедшего уточняются, но по предварительным данным, кто-то разбрызгал перцовый газовый спрей в толпе. Похожие ситуации уже случались как минимум дважды - 3 июня 2017 года на площади Сан-Карло в Турине во время трансляции финала матча Ювентус-Реал Мадрид и недавно в сентябре этого года на концерте итало-тунезийского рэппера Гали в Туринском клубе «Мамамия». Полиция подозревает, что за этими инцидентами стоит некая группа хулиганов, которую журналисты уже прозвали «бандой перцового баллончика».

Дискотека была в самом разгаре, в помещении клуба находилось больше тысячи человек, в основном тинейджеры. Уже известно, что было продано намного больше билетов, чем положено по требованиям безопасности. Подростки с нетерпением ожидали начала концерта популярного молодежного рэппера Сфера Эббаста, у которого полтора миллиона подписчиков в инстаграмме.

Давка в ночном клубе в Италии.

Очевидцы рассказывали, что почувствовав кисло-горький запах, от которого начинало першить в горле, начинался кашель и слезы, подростки сразу же впадали в панику и начинали бежать кто куда. Очевидцы говорят, что некоторые аварийные выходы были заблокированы, хотя администрация клуба это отрицает и говорит, что все было в норме. Понятно, что у них теперь помимо репутационных потерь еще и огромные штрафы, и угроза уголовного дела. Одна из девушек при всеобщей панике умудрилась все же сделать видеозапись происходящего на телефон. Запись уже подшили к расследованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе

В сети появилось видео с места давки, произошедшей в ночь на субботу, 8 декабря, в ночном клубе Lanterna azzurra, который находится в итальянском городе Коринальдо в провинции Анкона. На опубликованных кадрах видно, как на месте трагедии работают экстренные службы (подробности)

В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек

В ночь на субботу, 8 декабря, ЧП случилось в ночном клубе итальянского города Коринальдо, расположенного в провинции Анкона. Когда там выступал рэпер Сфера Эббаста, кто-то распылил перцовый баллончик, в результате чего началась паника (подробности)