2019-12-02T01:14:57+03:00
Общество

В России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении

В систему войдут РЛС «Воронеж» и «Контейнер»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Система поможет контролировать всю территорию страныСистема поможет контролировать всю территорию страныФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Минобороны сообщили о создании сплошного радиолокационного поля. По периметру территории страны установят систему, которая сможет отслеживать любые аэродинамические цели, крылатые ракеты, боевую авиацию. В России уже действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, способное отслеживать пуски баллистических ракет по территории страны. В 2019 году система была модернизирована, а в ближайшие три года заменят устаревшие локаторы на ряде станций.

- В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении, - приводит сообщение Министерства обороны РИА Новости.

Если система предупреждения базируется на РЛС «Воронеж», то для новой системы используют также РЛС «Контейнер». Это новая радиолокационная станция, которая позволяет военным наблюдать возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до государственной границы в режиме онлайн. Первая такая станция поступила на дежурство в Мордовию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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