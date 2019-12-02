2019-12-02T02:59:06+03:00
Политика

«Нормандская четверка» не будет обсуждать тему транзита российского газа через Украину

Переговоры будут касаться только урегулирования конфликта на Украине
Юлия САЛЬНИКОВА
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Газовое соглашение президенты России и Украины могут обсудить с глазу на глазГазовое соглашение президенты России и Украины могут обсудить с глазу на глазФото: REUTERS
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Во время саммита в Париже 9 декабря не будут обсуждать газовый контакт между Россией и Украиной. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник. Напомним, саммит нормандской четверки пройдет во Франции по предложению Эммануэля Макрона. Лидер стран России, Украины, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе и выход из кризиса, который возник после смены власти Украины. Для того, чтобы саммит стал возможным, Украина выполнила необходимые условия – с линии соприкосновения выведены военные.

- Транзит газа не будет отдельно обсуждаться на встрече четырех лидеров. Переговоры будут посвящены исключительно урегулированию конфликта в Донбассе, -сообщил изданию источник.

Однако, не исключено, что между российским и украинским президентами не состоятся двухсторонние переговоры. Возможно, эту тему Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят лично, без европейских коллег.

Газовый контракт истекает в конце 2019 года. Российская сторона направила свои предложения Украине. Для заключения соглашения есть несколько препятствий - судебные споры компаний, а также то, что Украина должна успеть имплементировать европейские газовые требования в свое законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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