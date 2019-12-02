Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

СЕГОДНЯ 03:15 2019-12-02T03:16:40+03:00

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В России обратились к НАТО с предложением пересмотреть свои отношения с Москвой. Заявление сделал новый посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью телеканалу Channel 4 он сказал, что все выпады против России и обвинения в том, что страна несет угрозы – ничем не подкреплены и являются фейком. Россия не увеличивает военные силы у границы стран Запада.

- Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО. У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Великобританией, так, Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами, поскольку у нас есть наши собственные интересы, -приводит слова Келина РИА Новости.

Он сказал, что это всего-лишь политические разногласия, которые не должны мешать сотрудничеству стран. У Европы и России есть общая цель – борьба с терроризмом. В том числе в Сирии. Келин напомнил, что многого в этом плане России уже удалось добиться, хотя и добавил – впереди еще немало работы. Напомнил он также об обвинении России некоторыми западными странами в том, что Москва якобы причастна воздушным ударам по гражданским объектам в Сирии. Со слов посла такие заявления бездоказательны.

ИСТОЧНИК KP.RU