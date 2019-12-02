Родственникам погибших в аварии с автобусом в Забайкалье выделят деньги на похороны

СЕГОДНЯ 03:29 2019-12-02T03:34:40+03:00

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Семьям погибших в Забайкалье пассажиров автобуса, который упал с моста на замерзшую реку Куэнга, выплатят деньги на похороны. В результате ДТП погибли 19 человек, из них опознаны тела 17. Среди них водитель автобуса. В 9 часов утра по московскому времени родственников доставят на официальную процедуру СК по опознанию. Решается вопрос с доставкой членов семей в больницы к пострадавшим. Напомним, шесть человек вертолетами санавиации транспортировали в Читу. Трое из них находятся в реанимации.

- Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя - погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн рублей, по 60 тыс. рублей на каждого погибшего, - сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

Автобус с замерзшей реки поднимали с помощью крана. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Причину, по которой машина вылетела с моста, установит экспертиза. По одно из версий, у автобуса лопнуло колесо.

В этой аварии чудом удалось выжить 22 пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU