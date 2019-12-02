2019-12-02T05:08:26+03:00
Общество

Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Сумма среднего чека уменьшилась до 9,5 тысяч рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Упал средний чек "Черной пятницы"Упал средний чек "Черной пятницы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Покупатели из России стали больше покупать товаров в день всемирной акции «Черная пятница». Число покупок, как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, выросло на 15 процентов. Примерно на столько же, 14 процентов, «упал» средний чек. Это значит, что многие покупали больше дешевых вещей и техники.

- Средний чек, напротив, упал на 14 процентов, до 9,5 тысяч рублей, - сообщил изданию оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты объясняют эту тенденцию падением уровня реальных доходов россиян. В Ассоциации компаний интернет-торговли видят другую причину - средний чек уменьшился из-за увеличения участников акции, помимо торговых центров скидки предлагали онлайн-магазины.

Другое исследование, проведенное на основании опроса, показало, что жители страны не верят в скидки «Черной пятницы». Но несмотря на это, все равно признались, что планируют покупать в день всемирной распродажи крупную бытовую технику ли гаджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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