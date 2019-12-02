В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-02T07:20:27+03:00

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В министерстве финансов опубликовали законопроект с поправками в Бюджетный кодекс. Планируется расширить перечень направлений, куда можно вложить средства Фонда национального благосостояния. Как сообщает «Российская газета», речь идет о деньгах сверх накопленных 7 процентов ВВП.

Планируется, что деньги Фонда можно будет вложить в инфраструктурные проекты, а также направить в качестве кредитов другим государствам. Причем преимущество будет отдано странам, которые покупают российскую продукцию. С таким предложением ранее выступали в Минэкономразвития.

Семипроцентная планка может быть превышена уже в 2020 году за счет дополнительных нефтегазовых доходов. По прогнозам эта сумма в 2020 году составит 1,7 триллионов рублей, а в 2021 году – 3,7 триллиона рублей.

Ранее в Минфин собирались снизить долю валюты в структуре ФНБ.

ИСТОЧНИК KP.RU