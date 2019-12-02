Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-02T09:26:29+03:00

Республика переходит на новую систему, к которой наши "игроки" пока не готовы присоединиться

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С 3 декабря могут возникнуть трудности с денежными переводами из России в Таджикистан. Велика вероятность, что этот процесс полностью прекратится.

Дело в том, что Таджикистан переходит на новую систему расчетов через Национальный банк. Российские участники рынка пытались добиться дальнейшей работы без открытия счета в республике, но добиться консенсуса не удалось. Вариант с переносом срока подключения на полгода также не прошел.

А ведь именно российские платежные системы обеспечивают 90% переводов из РФ в Таджикистан. Общая сумма сделок составляет около 2,5 миллиарда долларов в год, передает "Коммерсант".

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ИСТОЧНИК KP.RU