Власти Японии покупают остров для проведения учений авиации США

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-02T10:35:31+03:00

Японцы жаловались на шум от учений и потому тренировку военных перенесли на острова Фото: REUTERS

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Для американских военных учений власти Японии покупают необитаемый остров. Земля принадлежит частной компании и находится на юго-западе страны. В Министерстве обороны страны провели переговоры с предпринимателями, и была достигнута договоренность о покупке острова Магэ в префектуре Кагосима. Поводом для покупки земли стали жалобы местных жителей.

Учения палубных самолетов ВМС США сопровождаются сильным шумом. Военные во время испытания тренируются сажать воздушные суда на палубы кораблей. После того, как жители домов, расположенных неподалеку от места проведения учений, начали жаловаться властям, решено было перенести базу на остров Иводзима, но он находится в 1200 километров от Токио.

Вместе с американскими коллегами японцы стали планировать перенести полигон поближе. Выбор пал на остров Магэ, который находится в 400 километрах от авиабазы морской пехоты США.

- Создание такого постоянного объекта очень важно с точки обеспечения безопасности. Хотелось бы скорее приступить к его оборудованию, -сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, его слова приводит ТАСС.

Япония совместно с США отрабатывает высадку десанта.

ИСТОЧНИК KP.RU