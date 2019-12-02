У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-02T11:16:42+03:00

Сведений о пострадавших не поступало Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В понедельник, 2 декабря, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 144 км к северо-востоку от населенного пункта Адак. Эксперты считают, что местные жители могли вообще не почувствовать колебаний. В любой случае, данных о пострадавших пока не поступало.

Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Угроза цунами не объявлялась, уточняется на сайте.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло у берегов Фиджи. В результате этого сейсмического события также никто не пострадал.

А вот подземные толчки в Албании в конце ноября привели к серьезным разрушениям и десяткам жертв. Также сотни людей пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU