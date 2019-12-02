2019-12-02T12:15:24+03:00
Политика

Минобороны России получило первый вертолет Ми-38Т

Вторая машина будет передана ведомству до конца года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новейший вертолет Ми-38Т. Фото: instagram.com/tatarstan_officialНовейший вертолет Ми-38Т. Фото: instagram.com/tatarstan_official
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Министерство обороны России получило первый военно-транспортный Ми-38Т. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он подчеркнул, что машина уже находится в опытной эксплуатации. Второй вертолет этой модели будет передан российской армии до конца 2019 года, передает РИА Новости.

Напомним, что Ми-38Т - это новейший транспортно-десантный летательный аппарат, который может использоваться также в поисково-спасательных операциях, для перевозки грузов и пассажиров. Он оснащен двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.

Сайт kp.ru писал, что первый испытательный полет машины, созданной на базе гражданского Ми-38, состоялся в начале ноября 2018 года в Казани, а ее опытный образец был представлен на международном форуме "Армия-2019" в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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