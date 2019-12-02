Зеленский рассчитывает на помощь США в ситуации с Крымом

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-02T11:43:02+03:00

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Владимир Зеленский надеется, что американцы помогут Украине получить Крым. Оба лидера, Украины и США, сходятся в том, что не признают результаты референдума на полуострове. Зеленский хочет заручиться поддержкой при проведении переговоров, чтобы третьей страной, принимающей участие во встрече, посвященной крымскому вопросу, были США. Об этом он сообщил в интервью сразу нескольким европейским изданиям - «Der Spiegel», «Le Monde» и «Gazeta Wyborcza», за неделю до саммита в Париже.

- В деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США. Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат, - приводит его слова польское издание Gazeta Wyborcza.

Как рассказал бывший глава МИД Украины, у США были свои интересы в Крыму. Так, еще при президентстве Петра Порошенко, американцы планировали увеличить свое присутствие на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU