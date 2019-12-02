2019-12-02T11:43:02+03:00
Политика

Зеленский рассчитывает на помощь США в ситуации с Крымом

Украинский президент рассчитывает обсудить эту тему на нормандском саммите или попросит о еще одном формате встречи
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент Украины хотел бы, чтобы крымский вопрос обсудили в присутствии президента СШАПрезидент Украины хотел бы, чтобы крымский вопрос обсудили в присутствии президента СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский надеется, что американцы помогут Украине получить Крым. Оба лидера, Украины и США, сходятся в том, что не признают результаты референдума на полуострове. Зеленский хочет заручиться поддержкой при проведении переговоров, чтобы третьей страной, принимающей участие во встрече, посвященной крымскому вопросу, были США. Об этом он сообщил в интервью сразу нескольким европейским изданиям - «Der Spiegel», «Le Monde» и «Gazeta Wyborcza», за неделю до саммита в Париже.

- В деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США. Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат, - приводит его слова польское издание Gazeta Wyborcza.

Как рассказал бывший глава МИД Украины, у США были свои интересы в Крыму. Так, еще при президентстве Петра Порошенко, американцы планировали увеличить свое присутствие на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый второй россиянин доволен своей жизнью
Биолог рассказал о предметах с наибольшем скоплением бактерий
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
Зеленский хочет обсудить «Северный поток-2» в рамках нормандского саммита
В Москве "заминировали" два суда, ГУМ и "Афимолл"
В Турции отдохнуло рекордное число россиян
ЦБ рассмотрит вариант ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков
Джабаров прокомментировал возможность введения санкций США против «Северного потока-2»
Российские пользователи потратили 22,3 млрд рублей в "черную пятницу"
Минобороны России получило первый вертолет Ми-38Т
Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане
Мария Захарова одним предложением ответила на заявление вице-премьера Украины о готовности «принять пару российских областей»
Центробанк создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег
При крушении спасательного вертолета во Франции погибли три человека
В Госдуме предложили сажать на 25 лет за распространение наркотиков в Сети
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1
Названы регионы, жители которых чаще всего ходят в театр