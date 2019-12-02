2019-12-02T12:12:05+03:00
Политика

Зеленский хочет обсудить «Северный поток-2» в рамках нормандского саммита

Ранее сообщали, что тему в Париже 9 декабря поднимать не будут, поскольку это не политический, а экономический проект
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины не согласен с европейскими лидерами в том, что "Северный поток-2" - экономический проектПрезидент Украины не согласен с европейскими лидерами в том, что "Северный поток-2" - экономический проектФото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский хочет обсудить в рамках нормандского саммита газовый контракт с Россией, несмотря на то, что эта тема не заявлена в программе встречи. Ранее источник, знакомый с подготовкой к саммиту лидеров стран России, Украины, Германии и Франции, заявлял, что в Париже 9 декабря обсудят только ситуацию на Донбассе. Однако, в интервью газете Der Spiegel Владимир Зеленский заявил, что будет поднимать тему контракта и проекта «Северный поток-2».

- «Северный поток-2» значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться, - сказал Зеленский.

Доказать ему обратное сможет только заключение на 10 лет контракта на транзит через Украину. Это случится, если «западные страны помогут, а России не будет противиться», считает президент Украины. О сотрудничестве двух стран по газу Зеленский говорил по телефону с Владимиром Путиным.

- Он принял к сведению нашу позицию. Что бы ни пожелали обе стороны, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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