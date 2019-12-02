На Amazon продавали елочные игрушки с изображением Освенцима

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-02T12:56:57+03:00

Товар сняли с продажи, а рекламу удалили с сайта после критики польского музея

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Онлайн магазин Amazon предлагал клиентам украсить новогодние и рождественские елки игрушками с изображением концлагерей. По форме эти товары не отличались от обычных елочных игрушек – снежинки и колокольчики, но фото, изображенное на изделии, выглядело совсем не празднично: колючая проволока, серые здания. На снимках изображен Освенцим, самый крупный фашистский лагерь смерти. По оценкам историков, здесь убили больше 4 миллионов человек.

- Трудно понять, почему кому-то захочется повесить рождественское украшение, украшенное изображениями концлагеря», - сказал Джонатан А. Гринблатт, исполнительный директор еврейской неправительственной правозащитной организации. Ее слова приводит издание The New York Times.- Эти украшения глубоко оскорбительны с любой точки зрения.

Сотрудники музея Освенцим-Биркенау в Польше обратились с запросом с компании с требованием убрать оскорбительные игрушки с сайта и снять с продажи. Amazon выполнил требование. Теперь товары не доступны для продажи.

Сколько человек успели купить такие "украшения", не известноФото: Twitter.com

После елочных игрушек работники музея нашли на сайте и другие товары с изображением концлагеря – открывалки для бутылок и коврики для мыши. Соответствующий пост оставили в группе музея в твиттер.

В 2018 году на рэперов из Германии завели дело из-за песни про концлагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU