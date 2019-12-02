В Кремле сообщили о продолжении работы над статьей УК о преступном сообществе

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-02T14:21:40+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о статье 210 УК РФ, которая вызывает вопросы у предпринимателей. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее просил проверить законность привлечения предпринимателей к ответственности по этой статье. За первое полугодие в России было возбуждено четыре таких дела. Во время прямой линии президент Владимир Путин поручил главе Следственного комитета проанализировать практику возбуждения уголовных дел. По мнению главы государства под эту статью «можно подвести совет директоров любой компании».

- Вопрос 210 статьи существует, он неоднократно затрагивался на совещаниях с участием главы государства, давались поручения президента, проработка продолжается, работа ведется по этой теме, - приводит слова Пескова РИА Новости.

В Кремле обсуждают закон с различными ведомствами - "предложений много поступает", сказал Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU