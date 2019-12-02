Умерла Шелли Моррисон - актриса из сериала "Коломбо"

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-02T15:18:20+03:00

Актриса снялась в таких сериалах, как "Коломбо" и "Уилл и Грейс" Фото: REUTERS

В США в возрасте 83 лет умерла Шелли Моррисон

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В воскресенье, 1 декабря, умерла Шелли Моррисон (настоящее имя Рэйчел Митрани). Американская актриса посвятила своей карьере 64 года и скончалась в возрасте 83 лет после непродолжительной болезни.

Смерть застала ее в палате одного из медицинских центров США. Печальную новость подтвердил супруг звезды сериалов, режиссер Уолтер Домингез. По его словам, Шелли Моррисон скончалась от сердечной недостаточности, передает NBC.

Эта актриса испанского происхождения снялась в сотнях телевизионных шоу, сериалов и фильмов, среди которых "Коломбо", "Меня зовут Эрл", "Отряд Беверли Хиллз", "Веселушка" и "Она написала убийство".

Считается, что кульминационной для американки стала роль в сериале "Уилл и Грейс", где она сыграла сальвадорскую горничную.

Сайт kp.ru писал, что годом ранее скончался создатель "Коломбо", сценарист и продюсер Стивен Бочко.

ИСТОЧНИК KP.RU