В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас»
Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в аэропорт Домодедово и Торгово-развлекательный центр «Вегас» в Москве.
«От анонимного источника поступила информация о том, что в аэропорту Домодедово и ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД заложены взрывные устройства», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.
На данный момент сотрудники экстренных служб осмотрели здание Торгово-развлекательного центра и не обнаружили взрывных устройств. Проверка в Домодедово продолжается, но не поступало никакой информации об эвакуации пассажиров или персонала.
Напомним, что сегодня утром в Москве поступило сразу несколько сообщений о «минировании» двух торговых центров. Письма с угрозами получили ГУМ и «Афимолл». Незадолго до этого такие же сообщения пришли в здание Лефортовского суда, из позже которого эвакуированы около ста человек.
ИСТОЧНИК KP.RU