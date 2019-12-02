СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-02T16:07:49+03:00

В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в аэропорт Домодедово и Торгово-развлекательный центр «Вегас» в Москве.

«От анонимного источника поступила информация о том, что в аэропорту Домодедово и ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД заложены взрывные устройства», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

На данный момент сотрудники экстренных служб осмотрели здание Торгово-развлекательного центра и не обнаружили взрывных устройств. Проверка в Домодедово продолжается, но не поступало никакой информации об эвакуации пассажиров или персонала.

Напомним, что сегодня утром в Москве поступило сразу несколько сообщений о «минировании» двух торговых центров. Письма с угрозами получили ГУМ и «Афимолл». Незадолго до этого такие же сообщения пришли в здание Лефортовского суда, из позже которого эвакуированы около ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU