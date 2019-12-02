2019-12-02T16:28:29+03:00
Политика

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 8 января

Целью поездки Путина в Стамбул станет открытие "Турецкого потока"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 8 января 2020 года в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что детали встречи все еще уточняются, а потому место и дата могут быть скорректированы. Повод для поездки останется все тот же - лидеры двух стран примут участие в открытии газопровода "Турецкий поток".

"С большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность с тем, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам", - сказал представитель Кремля.

По его словам, на повестке для много крупных международных проектов, по которым постоянно приходится "сверять часы", а также региональных проблем, в частности, по ситуации в Сирии.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее в Анкаре говорили о подготовке встречи Эрдогана и Путина. Сообщалось, что российский лидер приедет в первую неделю января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24