Путин подписал закон о зачислении сестер и братьев в одну школу и детсад

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-02T16:38:12+03:00

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Дети получат преимущественное право поступать в детский сад и начальную школу, где уже учатся их родные братья и сестры. Такой закон президент России Владимир Путин подпил в понедельник, 2 декабря. Документ можно увидеть на официальном портале правовой информации.

Закон дает детям, проживающим в одной семье и имеющим общее жилище, преимущество при приеме на «обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры».

Напомним, как писал сайт kp.ru, возникала довольно частая проблема по вопросу приема братьев и сестер в одну школу или детсад. Так, зачастую дети из одной семьи жили вместе, однако были прописаны в разных местах - у своих родственниках, бабушек, дедушек. В свою очередь, учебные заведения принимали ребенка по территориальному признаку и отказывали его сестре или брату.

ИСТОЧНИК KP.RU