2019-12-02T17:58:23+03:00
Общество

Путин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизма

В документе прописано обязательное условие - формирование негативного отношения к идеологии нацизма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизмаПутин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизмаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать на территории страны нацистскую символику без признаков пропаганды нацистской идеологии.

Согласно документу, демонстрация нацистской атрибутики разрешается только при «формировании негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма». Прежде всего речь идет о произведениях науки, литературы, а также документальных и художественных фильмах.

До настоящего времени нацистская символика на территории России была запрещена законом от 1995 года.

Напомним, законопроект был одобрен Советом Федерации 25 ноября. Как ранее писал сайт kp.ru, авторами инициативы выступили вице-спикер Петр Толстой, председатели комитетов по культуре, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и Елена Ямпольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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